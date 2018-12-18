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Şefaatli’de Yücesoy aday

İYİ Parti’de Kuzayca eski Belediye Başkanı Mustafa Yücesoy, Şefaatli Belediyesi için adaylığını açıkladı.

Şefaatli’de Yücesoy aday

İYİ Parti’de Kuzayca eski Belediye Başkanı Mustafa Yücesoy, Şefaatli Belediyesi için adaylığını açıkladı.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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Şefaatli’de Yücesoy aday

Mustafa Yücesoy, İyi Parti Yozgat İl Başkanlığı binasında kalabalık bir partili grubun katılımıyla başvuru evraklarını il Başkanı Metin Özışık’a teslim etti. İl genelinde her ilçeden belediye başkanı adayı çıkaracaklarını ifade eden İyi Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, “Yozgat’a ve ilçelerine partisinin değil Yozgat’ın hizmetkarı olacak başkanlar belirlemek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Kuzayca beldesinin eski belediye başkanı Mustafa Yücesoy’un partilerinden Şefaatli ilçe belediye başkan adaylığı başvurusu yaptığını aktaran Özışık, “Kendisi değerli bir siyasetçidir. Partili partisiz tüm Şefaatli’yi kucaklayacağına yürekten inanıyorum'' idiye konuştu.

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