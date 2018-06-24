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Sedye üzerinde oy kullandı

YOZGAT'ta kalça çıkıklığı olan ve yürümekte güçlük çeken 83 yaşındaki Emine Barut, oyunu kullanmak için evinden ambulans ile alınarak oy kullanacağı sandığa sedye ile götürüldü.

Sedye üzerinde oy kullandı

YOZGAT'ta kalça çıkıklığı olan ve yürümekte güçlük çeken 83 yaşındaki Emine Barut, oyunu kullanmak için evinden ambulans ile alınarak oy kullanacağı sandığa sedye ile götürüldü.

24 Haziran 2018 Pazar 07:00
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Sedye üzerinde oy kullandı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar sandık başına giderken engelli ve hasta olan yaşlılara ise Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans hizmeti veriliyor. Yozgat'ta ambulans ile evinden alınan 83 yaşındaki Emine Barut, oyunu kullanmak için Bozok İlk ve Ortaokulu'na gelerek oy kullanacağı sandığa sedye ile taşındı. İl Sağlık Müdürlüğü 112 acil yardım ekipleri tarafından sedye ile taşınan Barut, oyunu kullanarak tekrar evine bırakıldı. Uzun zamandır kalça çıkıklığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Emine Barut, "Ülkem için geleceğim için kendim geldim oy kullandım. 83 yaşındayım, cümle vatana hayırlı olsun" dedi. Oğlu Hüseyin Barut ise annesinin oy kullanmak istediğini belirterek ambulans ile gelip alacaklarını söyleyince annesinin çok mutlu olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 24.06.2018 23:42
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