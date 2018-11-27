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Sedef’ten Yozgat mesaisi

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef hafta sonunu Yozgat’ta geçirdi.

Sedef’ten Yozgat mesaisi

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef hafta sonunu Yozgat’ta geçirdi.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
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Sedef’ten Yozgat mesaisi

Yozgat Milletvekili Ethem Sedef bir dizi açılışlara katıldı, daha sonra partililerini ve hemşerilerini ziyaret etti. Yozgat’ta çeşitli ziyaretler yapan Ethem Sedef, ilçe ve köylere de uğradı. Yozgat’ta bir restoran açılışına katılan Sedef daha sonra partilileriyle buluştu. Yerel seçimlere yönelik istişare toplantıları yapan Sedef, daha sonra Yozgatlı vatandaşlar ile bir araya geldi. Lise Caddesi ve Meydan Yeri Caddesindeki esnafları da ziyaret eden Sedef’e vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. MHP Yozgat Milletvekili Sedef, her fırsatta Yozgat’a gelmeye çalıştığını dile getirerek, meclis çatısında da Yozgat’ın sorun ve dertlerinin çözümü için çalıştıklarını ifade etti. Yerel seçimlere iddialı gireceklerini dile getiren Sedef, aday adaylık sürecinin devam ettiğini, en doğru aday ile emaneti devralacaklarını sözlerine ekledi.

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