Sedef’ten esnaf ziyareti

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, partisinin Yozgat İl ve İlçe teşkilatlarını ziyaret etti, daha sonra da İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. ‘’Söz verdiğimiz gibi hep hemşerilerimizin arasındayız’’ diyen Sedef, iki ayrı açılışa katıldı, aynı açılış töreninde bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki ayrı işyerinin açılışında, işyeri sahiplerine bol kazanç temennisinde bulunan Sedef, Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Kabayel ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan İLKSAN Merkez İlçe temsilci seçim alanını ziyarette bulundu, tüm ilçelerde yeni seçilecek temsilcileri tebrik etti. Milletvekili Sedef, sokak sanatçılarını da unutmadı. Sedef, sokakta karşılaştığı bir sanatçı ile ayaküstü sohbet etti, ardından da yaya alt geçidinde müzik yapan gençlerle bir araya gelip, başarı dileğinde bulundu.