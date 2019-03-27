Sedef’ten belde mitingleri

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde vatandaşlara hitap etti.

MHP’li Sedef, Aydıncık Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir ve Baydiğin Belediye Başkan Adayı Ünal Karaca’ya destek istedi.

Milletvekili Sedef, Yozgat’ın yeniden üç hilal ile kucaklaşma vaktinin geldiğini hatırlattı.

Sedef, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte ülkücülerin makam ve mevkileri bir kenara ittiğini hatırlatarak, “Önce ülkemiz ve milletimiz, sonra partimiz dedik. Bu anlayışla Türk düşmanlarının karşısına dikildik. Üç hilali ve ülkücüleri bu yolda yalnız bırakmayın” şeklinde konuştu.