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Sedef’i ziyaret ettiler

YOZGAT Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’i ziyaret ettiler.

Sedef’i ziyaret ettiler

YOZGAT Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik ve yönetim kurulu üyeleri Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’i ziyaret ettiler.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Sedef’i ziyaret ettiler

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte TBMM’de Milletvekili Ethem Sedef’in konuğu oldular.

Milletvekili Sedef’e tebrik ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Sinan Çelik, Yozgat için hep birlikte çalışıp çabalayacaklarını dile getirdi. Sinan Çelik, “Bu vesileyle Yozgat milletvekili seçilen Sayın Ethem Sedef’i Yozgat Ticaret Odası üyeleri adına tebrik ediyorum. Üstlendiği görevin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de Ticaret Odası üyelerine teşekkür etti. Kapısının tüm Yozgatlılara her zaman açık olduğunu tekrarlayan Sedef, “Yozgat için elimizden gelenin fazlasını, hep birlikte, kardeşlik ruhu içerisinde yapacağız, yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Sinan Çelik, günün anısına Sedef’e hediye takdiminde bulundu.

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