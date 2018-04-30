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Sedef’e yoğun destek

MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olduğunu açıkladı.

Sedef’e yoğun destek

MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olduğunu açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Sedef’e yoğun destek

Sedef, Galata Çamlık Otel’de partilileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kendisinin yıllardır MHP camiası içerisinde olduğunu söyledi. MHP Yozgat teşkilatında Ülkü Ocakları Başkanlığı, MHP Merkez ilçe başkanlığı ve 2 dönem de İl Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan Sedef, ‘’Bir Yozgatlı olarak Yozgat’a hizmet etmek için 24 Haziran tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için Ankara’da genel merkezlerine aday adaylığı için müracaat edeceğini söyledi. Bir Yozgat sevdalısıyım ve seçilmem durumunda da Yozgat’a hizmet etmek için elimden gelini yapacağım. Parti ayrımı yapmadan memleketime hizmet edeceğim. Yozgat sevgisini hiçbir zaman yüreğimden eksiltmeden partili partisiz bugüne kadar gelip ihtiyacını anlatan, selam veren herkese elimden geldiğince yardım etmeye, sorununu çözmeye çalıştım. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetin, duruşun, samimiyetin, güler yüzün karşılığını görüyoruz. Allah'a şükür alnımızı yere indirecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık. Niyetimiz halis dedik. Biz hazırız. Kısmette milletvekili olmak varsa olur, kısmetimizde yoksa olmaz. Bunu bilerek yola çıktık. Listenin birinde de olsak, dördünde de hiç yazılmasa dahi listede olmasam dahi boynumuz kıldan incedir. Biz hesap yapmadık. Biz MHP'ye gönül verirken hiç buraları düşünmedik. Nerede olursam olayım Yozgat'ta en fazla çalışan aday adayı ismi Ethem Sedef olacak" dedi.

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