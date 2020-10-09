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Sedef’e yeni görev

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Dijital Mecralar Komisyonu’nda görev yapacak.

09 Ekim 2020 Cuma 00:00
Sedef’e yeni görev

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’e, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile MHP Grup başkanlığı tarafından Dijital Mecralar Komisyonuna seçildi. Sedef, Milletvekili olarak seçildiği günden bu yana Yozgat ve Yozgatlılara hizmet etme yolunda tüm gayretini sarf ettiğini belirtti. Sedef, ‘’Meclis çalışmalarının tamamına neredeyse eksiksiz katılıp Yozgat ve Yozgatlının hakkını hukukunu korumak için çalışıyoruz’’ dedi. Sedef, geçtiğimiz aylarda Meclis Genel Kurulunda Ülkemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan, alanında ciddi boşluklar yaşanan Dijital Mecralar Komisyonu kurulması kararı alındığını hatırlattı. Sedef, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonunun görev yapacağını bildirdi. Sedef, ‘’Ayrıca bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak görevlerimiz arasında olacak. Şahsımı bu önemli göreve layık gören başta Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey, Grup Başkan Vekillerimiz Sayın Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül’e şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’in ifade ettiği gibi ‘Benim Aklım Hep Türkiye olacak’, ‘Benin Aklım Hep Yozgat Olacak’’ diye konuştu. 

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Sedef’e Yeni Görev
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