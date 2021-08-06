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Sedef ziyaretlerini sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

06 Ağustos 2021 Cuma 00:52
Sedef ziyaretlerini sürdürüyor

Yozgat'ta İlçe ve Kasaba ziyaretleri kapsamında bugün Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar Beldesine giden Sedef, burada esnafı gezdi, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran’dan bilgiler aldı. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Selehattin Demiroglu, beldeye gelişlerinde vatandaşlar tarafından karşılandı. Belediye Meclis Üyelerinden bilgi alarak çalışmaları her daim takip ettiğini dile getiren Sedef, her zaman destek verdikleri Yenipazar'ın gelişmesi için bundan sonra da desteğini sürdüreceğini bildirdi. Yenipazar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek komutanlarla sohbet eden Sedef, Kayseri Şeker Yenipazar Pancar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdüründen de bilgiler aldı. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Van Ulupamir köyünden Yenifakılı ilçesine gelerek, TOKİ konutlarında ikamet eden Kırgız Türklerini de ziyaret etti. Yeni yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler alan Sedef, yapımı devam eden kültür evinin eksiklerini ve taleplerini aldı, yardımcı olma sözü verdi. 

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Sedef Ziyaretlerini Sürdürüyor
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