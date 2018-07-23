Sedef, teşekkür etti, sorun dinledi

YOZGAT Milletvekili Ethem Sedef, esnaf ziyaretinde bulunup, verilen destekten ötürü teşekkür etti, sorun dinledi, iletilen sorunların çözümü noktasında ilgili makamları telefonla ararken, gerekeni yapıp, konuların takipçisi olacağını söyledi. Yozgat merkez ve ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Sedef, ‘’Yaptığımız ziyaretlerde esnafımızın dertlerini dinliyor, sohbet ediyoruz. Zamanınız olduğu süre içerisinde ziyaret edebildiğimiz esnafımıza gittik, meclis çalışmaları dışında vaktimizde aklımızda memleketimizle olacak. Gelemediğimiz esnafımızın da kapısını en kısa sürede çalacağız’’ dedi.