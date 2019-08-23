Sedef, STK’ları gezdi

Milletvekili Sedef, Yozgat Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği başkanı Latif Altın’ı ziyaret ederek, esnafın yaşadığı sıkıntılar ve beklentiler hakkında bilgi aldı. Sedef, ‘Değerli başkanımız ve yönetim kuruluna gösterdikleri ilgi alaka için teşekkür ediyorum. Bende bir esnaf ve esnaf çocuğu olarak esnafımızın yaşadığı sıkıntıları TBMM gündeminde ve il gündeminde tutmaya çalışacağım. Şehrin lokomotifidir esnafımızdır’ dedi. Yozgat Milletvekili Sedef, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş’ı da ziyaret etti. Bektaş, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdi, esnafın beklentilerini, sorunlarını aktardı. Sedef, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Sinan Çelik’i de makamlarında ziyaret etti, çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi alıp, iletilen taleplerin ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.