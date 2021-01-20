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Sedef, sorun dinliyor

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Şefaatli’den sonra Yerköy ilçesinde de bir dizi ziyaretlerde bulunup, esnafın sorunlarını dinledi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:42
Sedef, sorun dinliyor

Milletvekili Sedef’e, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu eşlik etti. Sedef, Şefaatli İlçe Başkanı Yüksel Çelebi, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran ile birlikte Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü’yü makamında ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sedef, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu, Ziraat Odası’nda çiftçilerle bir araya geldi. Şefaatli İlçemizde Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş’tan bilgiler alan Sedef, ‘’Çiftçilerimizin, esnafımızın beklentilerini TBMM başta olmak üzere her platformda dile getirip, çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz’’ dedi. Sedef, Şefaatli ilçesinde Belediye Başkanı Müjdat Karaca, MHP İlçe Başkanı Yüksel Çelebi’yi de ziyaret etti. Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ile birlikte MHP Yerköy İlçe Başkanı Şevket Kalkan’ı ziyaret edip,  partililerle istişarede bulundu.

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SedefSorun Dinliyor
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