Sedef, sorun dinledi

Sedef, alımlarını sürdüren Toprak Mahsulleri Ofisi’ne de giderek, burada ürünlerini teslim etmek için bekleyen çiftçilerle görüşüp, sorunlarını dinledi. Sedef, ‘’Şefaatli İlçemizde Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans müdürlüğünü ziyaret ederek çiftçilerimiz ile dertleştik. Bu yıl yaşanan sel ve kuraklık neticesinde iyice beli bükülen çiftçilerimizin sorunlarının her daim takipçisi olmaya, ilgilileri vasıtasıyla çözüm aramaya, çiftçimizin dertleri ile dertlenmeye devam edeceğim’’ dedi.

Bu arada, ülkemiz nohut üretiminin geçen yıla göre yüzde 16 artışla 725 bin ton, yeşil mercimek üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 7 artışla 46 bin ton seviyelerinde olmasının beklendiği kaydedildi. Çiftçi tarafından üretilen nohut ve yeşil mercimeğin Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmaya başlandığı, nohut alım fiyatının ton başına 3 bin 300 lira, yeşil mercimek alım fiyatının da ton başına 3 bin 50 lira olduğu bildirildi. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Nohut üretim alanlarının yeniden artırılmaya yönelik başlatılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alındı. Toprak işlemesiz gerçekleştirilen tarımsal ekimlerde dekardan elde edilen ürün miktarı da arttı. Yozgat’ta 2016 yılında dekardan 116 kilo ürün alınırken, geçen yıl 127 kilo ürün alındı. Bu yıl dekardan alınacak ürün miktarının 134 kilonun üzerinde olduğu kaydedildi. En fazla nohut üretimi gerçekleştirilen 10 il arasında yer alan Yozgat’ta geçen yıl 418 bin 776 dekar alanda ekim yapılarak, toplamda 53 bin 319 ton ürün alındı. Yozgat’ta bu yıl 590 bin 443 dekar alanda nohut ekimi yapıldı. İlk belirlemelere göre dekardan 134 kilo civarında ürün alındı, rekoltenin 80 bin dolayında olması bekleniyor.

