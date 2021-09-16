Sedef, şoförlerle görüştü

Milletvekili Sedef, yasama yılına verilen arayı fırsata dönüştürerek seçim bölgesi Yozgat’a geldi, çeşitli ziyaretlerde bulundu. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ile birlikte Yozgat Şoförler Odası’nı ziyaret eden Sedef, Oda Başkanı İlhami Bakıcı ile sohbet etti, şoför esnafının beklentilerini meclis gündemine taşıyacağını bildirdi. Sedef, Yozgat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, şoför esnafı ile bir araya geldi, taleplerini aldı. Sedef, ‘’Şoför esnafımızın sıkıntılarını konuştuk. 1 Ekimde başlayacak yasama yılından sonra Meclis Genel Kurulunda gündeme getirmek üzere notlarımızı aldık. Değerli başkan ve şoför esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.