Sedef, sendikacıları dinledi

MHP Yozgat Milletvekili Sedef’e partisinin Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, Türkav Başkanı Kemal Ergün eşlik etti. Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Kabayel, Şube Başkanlarıyla sohbet eden Sedef, ‘’Kamu emekçilerinin beklentilerini birinci ağızdan tekrar duymuş olduk. Notlarımızı aldık. Meclis Genel Kurulunda ve her platformda bahsedilen beklenti ve talepleri gündeme getirip çözüm arayışlarımız sürecektir’’ dedi. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Çekerek İlçe Başkanı Hamdi Aksoy ile birlikte Çekerek ilçesinde de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi alan Sedef, Çekerek Ziraat Odası Başkanı Şükrü Kayhan’dan çiftçilerin sorunlarını, Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği üyesi muhtarlardan da mahalle ve köylerin sorunları hakkında bilgi aldı. Sedef, Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde de bulundu.