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Sedef seçmene gitti

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ilçe ziyaretleri başlatarak seçmenle yeniden buluştu.

Sedef seçmene gitti

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ilçe ziyaretleri başlatarak seçmenle yeniden buluştu.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Sedef seçmene gitti

Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, düzenlediği ilçe ziyaretleriyle vatandaşlarla yeniden bir araya gelerek teşekkür toplantıları gerçekleştirdi. Yozgat’ta yürüttüğü seçim kampanyasıyla gönüllere girmeyi başaran ve mecliste Yozgat’ı temsil eden Sedef, ilçelere açılarak vatandaşlarla yeniden bir araya geliyor. Yozgat’ın tüm ilçelerini tek tek gezen Ethem Sedef, tüm hemşerilerine verilen destekten ötürü teşekkür etti. Halkın sorun, sıkıntı ve taleplerini de yerinde dinleyen Sedef, “Meclis çalışmalarımız dışındaki tüm zamanımızı yine burada, sizin içinizde, sizin aranızda geçireceğiz. Birlikte ağlayıp, birlikte güleceğiz. Her zaman yanınızdayım” dedi.
MHP’li Sedef, Yozgat’ın sorunlarının çözümü noktasında mecliste elinden gelenin fazlasını yapacağını ve yapmaya devam edeceğini de ifade ederek, “Bize güvendiniz, bizi sevdiniz, bize vekaletinizi verdiniz. Bu güveni, sevgiyi ve muhabbeti boşa çıkarmayacağız. Kimseyi ötekileştirmek yok. Tüm Yozgatlıların vekiliyim ve Ankara’da kapım hepinize açıktır” şeklinde konuştu.
 

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