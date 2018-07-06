Sedef mazbata aldı

Sedef, beraberinde İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu ve partililerle birlikte İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.

Yozgat Adliyesi’ne gelen heyeti İl Seçim Kurulu Başkanı Turgay Çorak makamında ağırladı. İl Seçim Kurulu Başkanı Turgay Çorak, Yozgat’ta seçimlerin kanundaki nizamlara uygun bir şekilde, güven ve huzurlu bir ortamda yapıldığını ve tamamlandığını belirterek milletvekili seçilen isimlere başarı diledi. MHP İl Başkanı Ethem Sedef de seçimlerde fedakarca görev yapan İl Seçim Kurulu personeline teşekkür etti. İl Seçim Kurulu Başkanı Turgay Çorak’dan mazbatasını alan Ethem Sedef, “Büyük Türk Milleti ve Yozgatlı hemşerilerimizin bizlere emaneti milletvekili mazbatamızı İl Seçim Kurulu başkanımızdan almış bulunuyoruz. Bundan sonra artık hizmet süreci başlıyor. Memleketimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.