Sedef, köylere yöneldi

Sedef, partililerle birlikte gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi, iftar sofralarına konuk oldu. Sedef, Yozgat’ın sorunlarını bildiklerini, çözüm noktasında hazırlıklar yaparak, göreve talip olduklarını söyledi.

ETKİNLİK MHP’DEN

Yozgat Belediyesi, önceki yıllarda gerçekleştirdiği Ramazan Gecesi etkinliklerini bu yıl yapmama kararı aldı. MHP Yozgat Milletvekili Adayı Ethem Sedef, partisinin seçim tırını Ramazan Geceleri etkinliklerine tahsis etti. Yozgat cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılan seçim tırında Osmanlı Ramazan Etkinlikleri yapılmaya başlanıldı.

