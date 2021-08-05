Sedef, karış karış dolaşıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’taki ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim bölgesindeki ilçeleri, beldeleri, köyleri ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya gelen Sedef, son olarak Aydıncık ilçesini ziyaret etti. Resmi Kurum ziyaretlerinde bulunan Sedef, sonrasında ise ilçeyi gezerek vatandaşlarla sohbet etti, esnafın sorunlarını dinleyip, talep ve beklentilerini aldı. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Aydıncık İlçe Başkanı Bekir Aydemir, İl Genel Meclisi üyesi Adem Kızılok, Aydıncık eski Belediye Başkanı Ahmet Demirel, İl ve ilçe yöneticilerinin eşlik ettiği Aydıncık ziyaretinde Sedef, Baydiğin Belde Başkanı Aslan Yıldırım ve İbrahim Yıldırım'ın yakın zamanda kaybettikleri yeğenleri için taziyede bulundu. Sedef, Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam, Aydıncık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halil Taşdemir, Aydıncık Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Osman Levent Başkan’ı da ziyaret ederek, İlçe esnafının durumu, iş insanlarının durumu hakkında bilgi edinip, kooperatif faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ı da ziyaret eden Sedef, belediye başkanı Koçak’tan bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Adem Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret eden Sedef, ‘’İlçemizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Köy ve mahalle muhtarlarımızın taleplerini değerlendirdik. Değerli Kaymakamımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum’’ diye konuştu.