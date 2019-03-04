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Sedef ilçeleri gezdi

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Sedef ilçeleri gezdi

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Sedef ilçeleri gezdi

Sedef, Akdağmadeni ilçesinde Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Sedef, esnafın ve karşılaştığı bölge çiftçisinin sorunlarını dinledi, çözümleri konusunda üzerine düşeni yapmaya gayret ettiğini söyledi. Sedef, Sorgun İlçesindeki ziyaretlerinin ardından  Eymir Beldesi’ne geçerek, MHMP Seçim İletişim Merkezi’nin açılış törenine katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef
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