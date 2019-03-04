Sedef ilçeleri gezdi

Sedef, Akdağmadeni ilçesinde Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Sedef, esnafın ve karşılaştığı bölge çiftçisinin sorunlarını dinledi, çözümleri konusunda üzerine düşeni yapmaya gayret ettiğini söyledi. Sedef, Sorgun İlçesindeki ziyaretlerinin ardından Eymir Beldesi’ne geçerek, MHMP Seçim İletişim Merkezi’nin açılış törenine katıldı.