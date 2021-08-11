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Sedef ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, ilçe ziyaretlerini Akdağmadeni ilçesiyle sürdürdü.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:44
Sedef ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Vefat eden Ayhan Armağan isimli esnafın düzenlenen mevlit yemeğine katılan Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile birlikte aile fertlerine başsağlığı dileğinde bulundu. Akdağmadeni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, aynı zamanda Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın ile bir araya gelen Sedef, esnafın genel durumu hakkında fikir alış verişinde bulundu. Pandemi döneminde sıkıntılı günler geçiren esnafı gezen Sedef, Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın ile birlikte, sorun dinledi, taleplerini aldı. İlgiyle başlanan esnaf ziyaretlerinde alışverişlerini yapan vatandaşlarla da uzun uzun sohbet eden Sedef’e MHP Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Alıç, İl Genel Meclis Üyesi Alper Terzi, Belediye Meclis Üyeleri, Akdağmadeni Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Ekinci eşlik etti. Akdağmadeni Belediyesi tarafından kısa süre önce başlatılan ve halen devam eden ‘Yangın Bölgelerine Yardım Toplama’ noktasını da ziyaret eden Sedef, destek kampanyası hakkında bilgi aldı.  Daha sonra ise Muhtarlar derneğini ziyaret ederek özellikle köy muhtarlarının sıkıntılarını dinleyerek taleplerini aldı.

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Sedef Ilçe Ziyaretlerini Sürdürüyor
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