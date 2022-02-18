Sedef'i ve Karacabey’i ziyaret ettiler

Yozgat’tan Ankara’ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için giden AK Parti heyeti, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey’i ziyaret etti.