Sedef'i ve Karacabey’i ziyaret ettiler

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Orman Genel Müdürü Hemşehrimiz Bekir Karacabey'i ziyaret ettikten sonra MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’e ziyaret gerçekleştirdiler. Yozgat’ta yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren AK Parti heyeti, yapılacak olan çalışmalar için isteklerini ilettiler.
18 Şubat 2022 Cuma 00:02