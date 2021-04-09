Sedef, grup yönetiminde

Sedef, ‘’Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Grup Yönetim kuruluna seçildim. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Yönetim Kurulu Üyesi olarak beni onurlandıran Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye şükranlarımı sunuyorken, Grup Başkan Vekillerimiz ve desteğini her zaman hissettiğim Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum’’ dedi. Sedef, 27. Dönem MHP Yozgat Milletvekili olarak seçildiği günden bu yana tek derdinin, tek kaygısının Yozgat olduğunu hatırlattı. Sedef, ‘’Şehrimizin ve hemşerilerimizin sıkıntı ve dertleriyle hemhal olduk. Dertleri derdimiz oldu. Çözüm aradık, sesleri olmaya çalıştık. ‘Biz Ülkemize ve Yozgat’ımıza Aşığız’ sloganı ile yola çıkmıştık. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin deyimiyle ‘Önce Ülkem ve Milletim sonra Partim ve Ben’ ilkemiz oldu. Bu düsturla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yozgat’ımıza olan hizmetlerimizi aralıksız sürdürecek, elimizden gelen gayreti göstereceğiz’’ diye konuştu. Sedef, bu güne kadar desteğini esirgemeyen hemşerilerine ve partililerine de teşekkür etti.