Sedef gençlerle buluştu

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu ile birlikte Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığını ziyaret eden Sedef, gençle kardeşlerimizle sohbet etti. Bir dönem kendisinin de Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini gururlu yürüttüğünü hatırlatan Milletvekili Sedef, ‘’Ocak Başkanımız İrfan Şahbaz, yönetimi ve teşkilatlarına bizimde içinden yetişip geldiğimiz Başbuğ’umuzun emaneti, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin gözbebeği Ülkü Ocakları’nda isafirperverlikleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.