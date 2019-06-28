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Sedef eleştirdi

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Bozok Üniversitesi’nin mezuniyet törenini eleştirdi.

Sedef eleştirdi

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Bozok Üniversitesi’nin mezuniyet törenini eleştirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Sedef eleştirdi

MHP’li Sedef törenin şehirden, şehirde yaşayanlardan uzak, üniversite kampüsüne sıkıştırılıp, Yozgat insanının bihaber olduğu tarzda yapıldığını söyledi. Malatya İnönü Üniversitesi ile Bozok Üniversitesi’ni kıyaslayan Sedef, “Malatya’ya bakıyoruz ve imreniyoruz. Şehir stadyumunda tüm öğrencilerin ailelerinin katıldığı, şehrin insanının içeresinde olduğu, tüm siyasi görüşlerin temsilcilerinin davet edildiği, gazetecilerin, televizyonların, bürokratların, sivil toplum kuruluşlarının. Kısacası şehrin tüm değerlerinin orada olduğu, katkı sağladığı bir tören. Yozgat’ta yaşayan bir vatandaş olarak düşünüyorum. Çok mu zor? Sorusu geliyor akıllara” dedi.
Sedef, şehirden, köyden, halktan kopuk bir üniversitenin ne kadar çok öğrenci mezun ederse etsin, başarılı üniversite olamayacağını, yeni göreve seçilen vali, belediye başkanı ve rektörün şehir için dönüm noktası olabileceğini sözlerine ekleyerek, “Şahsım adına yapılması gereken ne varsa elimi taşın altına koymaya hazırım” şeklinde konuştu.

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