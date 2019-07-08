Sedef, eksikliklerin giderilmesini istedi

Sedef, Yozgat Bozok Stadında TFF Stadyum Güvenlik Müdürlüğünce yapılan denetimler sonrasında, stadın mevcut durumunun Spor Toto 3. Lig müsabakalarını oynamaya uygun olmadığı tespit edilerek, Valiliğe bildirildiğini hatırlattı. Teftişte tespit edilen eksiklerin 26 madde halinde sıralandığını kaydeden Sedef, ‘’Uzun yıllar Yozgatlı futbolseverlerin heyecanla beklediği profesyonel 3. Lig hasreti hem taraftarımızın hem de yönetimin gayretleri ile bu sezon nihayete erdiği düşünülürken, stadyumun müsabakalara elverişli olmaması, sezonun yakın tarihte başlayacak olması, konunun aciliyet kazanmasına sebep oluşturmuştur. Tespit edilen eksikler tamamlanmadığı durumda takımımız 3. Lig maçlarını bu sahada yapamayacak, Yozgat seyircisi ve takımı mağdur olacaktır. Takımımız sahasında maç yapamayan ve ligde avantaj kaybeden bir durumla karşı karşıya kalacak. Sezon başlamadan rakipleri karşısında bir dezavantaj ile lige başlamış olacak. Konuyla yakından ilgileneceğinizi ümit ediyor, saygılar sunuyorum’’ dedi.