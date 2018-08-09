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Sedef durmuyor!

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdürerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Sedef durmuyor!

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdürerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Sedef durmuyor!

Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, ilçelere yaptığı ziyaretlerde vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geliyor.
Meclis çalışmaları dışındaki zamanının tamamını Yozgat’a ayıran Sedef, seçmene teşekkür ediyor, halkın sorunlarını yerinde dinliyor.
Seçildiği gün her fırsatta Yozgat’ta olacağını ve Yozgat’tan ayrılmayacağını vadeden milletvekili Sedef, vaadini yaptığı ziyaret ve çalışmalarıyla yerine getiriyor.
Önceki gün Yerköy’ü ziyaret eden Sedef, burada  ilk olarak partilileriyle bir araya geldi. Daha sonra vatandaşları ziyaret eden Sedef, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de görüştü.
Milletvekili Sedef, “Yozgat için elimizden gelenin fazlasını yapma düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her fırsatta inşallah ilimde olacağım. Yozgatlı hemşerilerimle birlikte Yozgat için çalışacağız. Yozgat artık sahipsiz değildir. Yozgat’ı hep birlikte sahiplenip, kalkındıracağız” diye konuştu.

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