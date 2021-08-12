Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1410.87
ALTIN
485.88
DOLAR
8.6328
STERLİN
11.9802
EURO
10.1445

Sedef dert dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde muhtarların ve vatandaşın dertlerini dinledi.

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:34
Sedef dert dinledi

 Milletvekili Sedef, ilçe ziyaretleri kapsamında, partisinin Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kadışehri İlçe Başkanı Eyüp Mert ile birlikte gittiği Kadışehri İlçesinde görevine başlayan Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kadışehri İlçesinde köy ve mahal muhtarlarıyla bir araya gelen Sedef, sorunları dinledi, muhtarların taleplerini aldı. Sedef, ‘’Muhtarlarımız ile dertleştik. Talep ve isteklerini aldık. Muhtarlarımızın taleplerini yerelde ilgililerine ileterek çözüm arayacağız. Yasama ve yürütmeyi ilgilendiren taleplerini de Meclis Genel Kurulunda dile getirerek çözüm arayışında olacağız. Toplantımıza yoğun bir şekilde katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. Sedef, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın'ı makamında ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra esnaf ziyaretinde de bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Sedef Dert Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HASTANEYE ‘OTEL’ BENZETMESi
HASTANEYE ‘OTEL’ BENZETMESi
Gerçeği yansıtmıyor
Gerçeği yansıtmıyor
Sedef ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
Sedef ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
iYi PARTi’DEN ÇIKARTMA
iYi PARTi’DEN ÇIKARTMA
YATIRIMCIYI DiNLEDi
YATIRIMCIYI DiNLEDi
Bozdağ, Çekerek ilçesini gezdi
Bozdağ, Çekerek ilçesini gezdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim