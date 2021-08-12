Sedef dert dinledi

Milletvekili Sedef, ilçe ziyaretleri kapsamında, partisinin Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kadışehri İlçe Başkanı Eyüp Mert ile birlikte gittiği Kadışehri İlçesinde görevine başlayan Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kadışehri İlçesinde köy ve mahal muhtarlarıyla bir araya gelen Sedef, sorunları dinledi, muhtarların taleplerini aldı. Sedef, ‘’Muhtarlarımız ile dertleştik. Talep ve isteklerini aldık. Muhtarlarımızın taleplerini yerelde ilgililerine ileterek çözüm arayacağız. Yasama ve yürütmeyi ilgilendiren taleplerini de Meclis Genel Kurulunda dile getirerek çözüm arayışında olacağız. Toplantımıza yoğun bir şekilde katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. Sedef, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın'ı makamında ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra esnaf ziyaretinde de bulundu.