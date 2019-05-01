Sedef, başkanları ziyaret etti

Sedef, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul'u makamlarında ziyaret etti.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Turan Karakuş, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu ile birlikte yeni seçilen MHP’li belediye başkanları makamlarında ziyaret edip, hayırlı olsun dileğinde bulundular.
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