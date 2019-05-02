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Sedef, başkanları tebrik etti

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerinde belediye başkanlarını ziyaret ederek, tebrik etti.

Sedef, başkanları tebrik etti

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Sarıkaya ve Akdağmadeni ilçelerinde belediye başkanlarını ziyaret ederek, tebrik etti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Sedef, başkanları tebrik etti

Milletvekili Sedef’e, Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Turan Karakuş eşlik etti. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Sedef, ‘hayırlı işlere imza atması’ dilekleriyle kalem ve Türk Bayrağı hediye etti. Belediye Başkanı Açıkel, ilçenin sembolü Tarihi Roma Hamamı işlemeli bir bakır tabağı Sedef’e hediye etti. Milletvekili Sedef, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı da makamında ziyaret edip, kalem ve Türk Bayrağı hediye etti. Sedef, partililerle birlikte Akdağmadeni Belediyesi Proje Ofisini de ziyaret ederek, devam eden ve ileriye dönük gerçekleştirilmesi düşünülen projeler hakkında bilgi aldı. 

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