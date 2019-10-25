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Sedef bakana sordu

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a Yozgat’ta faaliyet gösteren çağrı merkezinin durumunu sordu.

Sedef bakana sordu

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’a Yozgat’ta faaliyet gösteren çağrı merkezinin durumunu sordu.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
Sedef bakana sordu

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi verdi. Milletvekili Sedef, ilimizde 2012 yılında hizmete giren çağrı merkezinin açılışı sırasında yetkililerin istihdamın artacağı yönünde açıklamalarda bulunduklarını, gelinen süreçte ise personelin günden güne azaldığını iddia etti. Milletvekili Sedef, halen ilimizde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait çağrı merkezinde sürekli işçi çıkarıldığı yönündeki iddialar, çalışanların işten çıkarılma gerekçeleri, istihdam edilen personel sayısı ve merkezin ilimizden taşınacağı yönündeki iddiaların Bakan tarafından yanıtlanmasını talep etti.
 

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