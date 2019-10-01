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Sedef Bakana Sordu

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Yozgat’a Tarım Meslek Lisesiyle ilgili soru sordu.

Sedef Bakana Sordu

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Yozgat’a Tarım Meslek Lisesiyle ilgili soru sordu.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
Sedef Bakana Sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 100 günlük eylem planında meslek liseleri ile ilgili yatırımlar planlandığını hatırlatan Sedef, “2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm için çeşitli çalışmaların yapıldığını takip etmekteyiz” dedi. Milletvekili Sedef, mesleki ve teknik eğitime yönelik algıyı değiştirmek isteyen bakanlığın, farklı işbirliği modelleriyle dönüşüm sağlamayı hedeflediğini belirterek, “Teknoparkı olan bir üniversitenin içerisinde lise açmak için çalışma başlatan bakanlığın, bu okulda akademisyenlerin de derslere girmesini sağlamayı planladığını da yazılı basından takip etmekteyiz. Öğrenciler, üniversiteye girmeden akademisyenlerden ders alacak, stajlarını da üniversitenin teknoparkında yapacak şekilde çalışmalar çeşitli illerde başlatıldı” şeklinde konuştu. Yozgat’ta şu ana kadar Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı’nın üzerinde durduğu çalışmalarla ilgili gözle görünür adım atılmadığını, sadece iki ilçemizde üniversiteye bağlı tarım bölümleri ile teorik eğitim verilmeye çalışıldığını anlatan Sedef, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a “Bu konu ile ilgili alt yapı çalışmalarının yapılıp Yozgat il merkezinde ve ilçelerimizde Ziraat Fakültesi öncülüğünde çiftçilerimize öncü olacak gençlerimizin eğitimi için Tarım Meslek Lisesi açmayı düşünüyor musunuz? Liselerin açılması Bakanlığınız planlamasında var ise; sadece bina olarak değil uygulama alanları, içerisinde hayvan çiftlikleri, seralar, bahçeler yapılması da düşünülüyor mu?” sorularını yönelterek açıklamasını sonlandırdı.

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