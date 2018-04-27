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Sedef aday adayı

MHP İl Başkanı Ethem Sedef il başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu.

Sedef aday adayı

MHP İl Başkanı Ethem Sedef il başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu.

27 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Sedef aday adayı

MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, dün İl Başkanlığı görevinden istifa etti ve MHP Yozgat Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Ethem Sedef’in istifasıyla, MHP İl Başkanlığı görevini Ferhat Altan’ın üstlendiği bildirildi. Ethem Sedef, düzenleyeceği basın toplantısıyla aday adaylığı gerekçesini kamuoyu ile detaylı olarak paylaşacağını belirtti. Sedef’in aday adaylığına ilan etmesiyle birlikte yakın çevresinden çok sayıda tebrik ve destek mesajları aldığı görüldü.

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