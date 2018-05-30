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Sedef, 7/24 çalışıyor

YOZGAT Milletvekili adaylarından MHP’nin ilk sırasında yer alan Ethem Sedef, neredeyse 7/24 esasına göre seçmenlere ulaşmaya çalışıyor.

Sedef, 7/24 çalışıyor

YOZGAT Milletvekili adaylarından MHP’nin ilk sırasında yer alan Ethem Sedef, neredeyse 7/24 esasına göre seçmenlere ulaşmaya çalışıyor.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Sedef, 7/24 çalışıyor

Sedef, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel başta olmak üzere birçok partilisiyle birlikte, ilçe, belde, köy, mezra ziyaretlerinde bulunup, seçmenlerle kucaklaşırken, iftar sonrasında da sahur vaktine kadar seçmenleriyle buluşmaya çalışıyor. İftar sonrasında Yozgat’ta açık olun işletmeleri, kahvehaneleri, fırınları ziyaret eden Sedef, sokakta karşılaştıkları vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmiyor. Sedef, ‘’Zaman kısa, çok çalışıp, sadece her seçmene değil, 7’den 77’ye herkese ulaşıp, onların tavsiyelerinden, tecrübelerinden yararlanmak, talep ve isteklerin neler olduğunu ilk ağızdan duymak istiyorum. Yozgat’a Yozgat insanına hizmete talibim’’ dedi.

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