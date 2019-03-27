Seçmene taahhütte bulundu

Çayıralan’ın en iddialı adaylarından olan Ömer Codar seçim çalışmasını son sürat sürdürüyor. Ömer Codar, noter tasdikli taahhüdünde bir dönem başkanlık yaparak ilçeye kalıcı hizmetler bırakacağının sözünü verdi. Codar, siyasi beklenti içinde olan hiçbir belediye başkan adayının hak, hukuk, eşitlik ve halk için hizmet şansı olmayacağını iddia etti. Codar, “İkinci dönemin hesabını yapan ya siyasi büyüklerin haksız talimatlarına boyun eğer, ya da fanatik partililerin isteklerine boyun eğer” diye konuştu. CHP Adayı Ömer Codar, olası talimat ve tehditleri bertaraf etmek adına bir dönem tarafsız belediye başkanlığı yapacağına dair noter tasdikli taahhüdünü tüm ilçe halkına dağıttı. Kimsenin oturduğu koltuğa yapışma hakkı olmadığının altını çizen Codar, “Memleket sevdası bunun gerektirir. Kazanan Çayıralan olmalıdır. Bu kez Çayıralan kazanacaktır” şeklinde konuştu.