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Seçmene taahhütte bulundu

ÇAYIRALAN CHP Belediye Başkan Adayı Ömer Codar, bir dönem belediye başkanlığı yapacağı dair noter tasdikli beyanını ilçeye dağıttı.

Seçmene taahhütte bulundu

ÇAYIRALAN CHP Belediye Başkan Adayı Ömer Codar, bir dönem belediye başkanlığı yapacağı dair noter tasdikli beyanını ilçeye dağıttı.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Seçmene taahhütte bulundu

Çayıralan’ın en iddialı adaylarından olan Ömer Codar seçim çalışmasını son sürat sürdürüyor. Ömer Codar, noter tasdikli taahhüdünde bir dönem başkanlık yaparak ilçeye kalıcı hizmetler bırakacağının sözünü verdi. Codar, siyasi beklenti içinde olan hiçbir belediye başkan adayının hak, hukuk, eşitlik ve halk için hizmet şansı olmayacağını iddia etti. Codar, “İkinci dönemin hesabını yapan ya siyasi büyüklerin haksız talimatlarına boyun eğer, ya da fanatik partililerin isteklerine boyun eğer” diye konuştu. CHP Adayı Ömer Codar, olası talimat ve tehditleri bertaraf etmek adına bir dönem tarafsız belediye başkanlığı yapacağına dair noter tasdikli taahhüdünü tüm ilçe halkına dağıttı. Kimsenin oturduğu koltuğa yapışma hakkı olmadığının altını çizen Codar, “Memleket sevdası bunun gerektirir. Kazanan Çayıralan olmalıdır. Bu kez Çayıralan kazanacaktır” şeklinde konuştu.

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