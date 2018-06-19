SEÇMEN KONUŞMUYOR

Önceki yıllarda yaptığım gibi elime teybimi ve makinemi aldım ve seçim karargahına daldım.

Zannettim ki önceki yıllardaki gibi masaya otururuz, geniş geniş sohbet eder, görüş ve düşünce paylaşırız.

Bu kez olmadı.

Pek konuşmak istemediler.

Seçmenin ağzından tabiri caizse bıçakla laf aldım.

Sorularımın pek azına cevap verdiler.

Onu da bugünkü sayıda okuyuculara sundum.

AK Parti seçim karargahına yaptığım ziyarette, seçmen fazla konuşmak istemedi.

Baktım bir tat alamıyorum, ortaya da pek bir şey çıkmıyor, ben de zorlamadım...

Bir kaç vatandaş ile yaptığım sohbet ile yetinmek zorunda kaldım.

Onu da habere aynen aktardım.

Seçim karargahlarındaki vatandaşların, görüşlerini değerli ve kıymetli bulurum.

Çünkü seçim karargahındaki vatandaş, sokaktaki vatandaştan farklıdır.

Partilidir ancak resmi bir görevi ve sıfatı yoktur.

Partisiyle ilgili yorum ve görüş bildirir ancak resmi bir bağlayıcılığı olmadığı için daha özgür ve rahat konuşur.

Söyledikleri şeyler o siyasi harekete mensup insanların, kitlenin genel düşünce ve eğilimini yansıtır.

Mesela AK Parti karargahındaki bir vatandaşı dinlediğinizde, muhafazakar seçmenin meselelere nasıl baktığını öğrenmiş olursunuz.

CHP karargahında oturan seçmenle yaptığınız söyleşide, laik kitlenin düşünce ve bakışını tahlil etmiş olursunuz.

Hülasa bu seçimlerde karargahlar hem daha az, hem daha sessiz, hem de daha suskun.

KONSER OY GETİRMEZ...

MHP Yozgat İl Başkanlığı, seçimlere sayılı günler kala konser tertip etmiş.

MHP, ünlü pop müziği sanatçısı Mustafa Ceceli’yi Yozgatlılarla buluşturacak.

Peki, sizce konserler ve popçular seçmene oy getirir mi?

Bence getirmez.

Ama bu tür halk konserleri, o siyasi partiye farklı bir yarar ve kolaylık sağlar.

Zaten MHP de konser organizasyonunu oy için yapmış değil.

Nedir o kolaylık ve fayda?

Birazcık geriye gidelim ve bir örnekle anlatalım...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, okuduğu şiir yüzünden ceza almıştı ve cezaevine girecekti.

Bu süreçte zaten medyadan ambargo yiyen Erdoğan, farklı bir metot ile binlerce insana seslendi.

Belediye tarafından düzenlenen konserde ünlü sanatçı Ahmet Kaya sahne aldı.

Meydanı binlerce insan doldurdu ve Ahmet Kaya’yı dinledi.

O sırada kürsüye gelen Sayın Erdoğan, düşüncelerinden dolayı, şiir okuduğu için cezaevine atılacağını meydandaki binlerce insana anlattı.

Medya ambargosunu böyle delmiş ve kendisini kitlelere böyle anlatabilmişti.

MHP’de bu konser etkinliğiyle, alana toplanan binlerce insana kendisini anlatma imkanı bulacaktır.

Alana gelen genç yaşlı yüzlerce, belki binlerce insana, seçime ramak kala politikalarını anlatma imkanı bulacaktır.

Halka ulaşma ve halkla buluşma noktasında doğru ve akıllı bir organizasyondur.

Ne dileyim hayırlısı...

MEMLEKET ÖNEMLİ

Bir siyasetçi için kendi memleketi ve toprağı önemlidir.

Siyasetçi önce kendi memleketinde, köyünde, beldesinde karşılık bulmalıdır.

Kendi toprağında karşılık bulamayana seçmen güvenmez ve ciddiye almaz.

Mesela Deniz Baykal, yıllardır memleketi Antalya’dan-liste başı da olsa- seçilir ve meclise girer.

Memleketinde bir karşılığı vardır.

Ama mesela Kılıçdaroğlu, Tunceli’den aday olmak yerine, hep İzmir’i seçer.

Neyse, biz Yozgat’a dönelim.

MHP’nin sevilen ve saygı duyulan, deneyimli politikacısı Yusuf Mertoğlu, memleketi Çadırardıç’ta gövde gösterisi yapmış.

Genç yaşlı, kadın erkek tüm köylülere bozkurt işareti yaptıran Mertoğlu, memleketinden ‘hodri meydan!’ demiş.

Çadırardıç’a yıllardır hizmet eden Mertoğlu, memleketinin desteğini arkasına almış.

O desteğin fotoğrafı ise objektiflere işte böyle yansımış...



DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Matematiksel hesaplamalara geçen milletvekili adayını.

*İlçelerde mitinglere ağırlık vermeye başlayan AK Parti’yi.

*Gençler arasında yaşanacak kavgalar konusunda yöneticileri uyaran il başkanını.