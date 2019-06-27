Seçimleri değerlendirdi

Özışık, “Bir oy fazla alacağım diye kundaktaki bebeleri katleden eşkıya Osman’ın TRT’ye çıkması, terörist Apo’dan mektup alınması sonuçları direk etkilemiştir” dedi. Türkiye’de esnaf, tüccar, sanayici, dar gelirli ve memurun cebinde ve mutfağında yağın olduğunu hatırlatan Özışık, “Yolsuzlukları önlemek için yola çıkmış bir parti, yolsuzluğa bulaştığı için oy kaybetti. Kimsesizlerin kimsesi olacağım diye yola çıkan parti sadece yandaşlarını zengin ettiği için bugün İstanbul’da 1 milyona yakın fark yedi” diye konuştu. Özışık, AK Parti’nin yasaklara karşı siyaset yapacağını iddia ederek iktidara geldiğini ifade ederek, “Ancak görüldü ki yasakların en çok uygulandığı bir dönemin icracısı yine AK Parti oldu” dedi. Özışık, 31 Mart seçimlerinde halkın verdiği karara AK Parti’nin tekme attığını ve halk iradesini hiçe saydığını da vurgulayarak, “Buna karşın halkımız ‘siz benim kararımı yok sayamazsınız’ demiştir” diye konuştu. Yozgatlıları İYİ Parti çatısı altına davet eden Metin Özışık, “Ortak paydası Yozgat ve Türkiye olan herkesi selamlıyorum. Ortak paydası Yozgat ve Türkiye olan herkesi İYİ Parti'nin kurucu il başkanı olarak İYİ Parti'ye davet ediyorum. İstanbul seçiminin kazanılmasında ki en büyük pay İYİ Parti'ye aittir. Bizimle yürüyenlerin yanında yürümek isteyip de iktidardan çekinen büyük bir kitle var. Herkesi buraya bekliyoruz. En güçlü silah fikir, en güçlü fikir Türk Milliyetçiliğidir” şeklinde konuştu.

