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Seçim yasakları başladı

YÜKSEK Seçim Kurulunun(YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimleri için belirlediği seçim yasakları dün itibariyle başladı.

Seçim yasakları başladı

YÜKSEK Seçim Kurulunun(YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimleri için belirlediği seçim yasakları dün itibariyle başladı.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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Seçim yasakları başladı

Propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar dün itibariyle başlarken, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.
Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılması da yasaklar arasında bulunuyor.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

Seçim yasakları kapsamında hediye ve eşantiyon dağıtılamayacak, seçim büroları ise gece 23.00’e kadar açık kalacak.

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