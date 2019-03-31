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Seçim yarışından ilk sonuçlar

YOZGAT'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin kesin olmayan ilk sonuçları gelmeye başladı.

Seçim yarışından ilk sonuçlar

YOZGAT'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin kesin olmayan ilk sonuçları gelmeye başladı.

31 Mart 2019 Pazar 19:28
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Seçim yarışından ilk sonuçlar

YOZGAT il merkezinde AK Parti Adayı Celal Köse'nin yarışı önde götürdüğü, Bağımsız Aday Kazım Arslan'ın Celal Köse'yi takip ettiği gözlemlendi. MHP Adayı Mehmet Erdemir seçim yarışında üçüncü sırada yer alıyor.
İlçelerde ise farklı farklı partilerin önde olduğu bildirildi. Akdağmadeni, Sarıkaya, Aydıncık, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde MHP adaylarının önde gittiği öğrenilirken, Yerköy ve Yenifakılı'da da İYİ Parti adayları yarışı önde götürüyor.
Öte yandan Boğazlıyan, Çekerek, Kadışehri ve Çandır'da da AK Parti adaylarının önde olduğu bildirildi.
(Devamı gelecek)

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