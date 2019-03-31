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Seçim kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

ŞEFAATLİ ilçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Seçim kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

ŞEFAATLİ ilçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

31 Mart 2019 Pazar 00:00
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Seçim kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, iki muhtar adayının yarıştığı Küçükincirli köyünde adayların yakınları arasında kavga çıktı. Tarafları ayırmaya çalışan Erdem Türk (18), B.Ş'nin (28) silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Muhtar adayı Şahin Yalçın kolundan yaralandı. B.Ş. arbede sırasında kendisini de bacağından yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem Türk kurtarılamadı. Ankara'da yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Türk'ün, oy kullanmak için köye geldiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 31.03.2019 23:51
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