Seçim kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, iki muhtar adayının yarıştığı Küçükincirli köyünde adayların yakınları arasında kavga çıktı. Tarafları ayırmaya çalışan Erdem Türk (18), B.Ş'nin (28) silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Muhtar adayı Şahin Yalçın kolundan yaralandı. B.Ş. arbede sırasında kendisini de bacağından yaraladı. Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem Türk kurtarılamadı. Ankara'da yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Türk'ün, oy kullanmak için köye geldiği öğrenildi.