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Seçim iletişim merkezi açıldı

SARIKAYA ilçesinde AK Parti Seçim İletişim Merkezi törenle açıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 31 Mart'ta ilçenin geleceğiyle ilgili kararı yine Sarıkayalıların vereceğini söyledi.

Seçim iletişim merkezi açıldı

SARIKAYA ilçesinde AK Parti Seçim İletişim Merkezi törenle açıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 31 Mart'ta ilçenin geleceğiyle ilgili kararı yine Sarıkayalıların vereceğini söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Seçim iletişim merkezi açıldı

Seçim iletişim merkezinin hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, "Hiçbir partinin Sarıkaya'da herhangi bir kardeşimin oyunu zorla alabilme şansı yoktur, oy gönül işidir, eğer gönülden geçiyorsa oyu sahibi getirir AK Parti'ye verir. Eğer gönlünde yoksa ne yaparsak yapalım onu biz alamayız, biz ona inanıyoruz" dedi. 
Bozdağ, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne milletin gönlüne dokunan ve onun gönül rızasını alan siyaset anlayışını temsil ettiğini vurguladı. Bozdağ, "Sarıkayalı kardeşlerim 31 Mart'ta Sarıkaya'da yeni bir dönem başlatmak isterse buna kimsenin engel olmaya gücü yetmez, eğer Sarıkayalı kardeşlerim yeni bir dönem başlatmak istemezse onu da kimse başlatamaz bunu da biz biliyor ve buna da inanıyoruz. Karar ve yetki size aittir" diye konuştu. 
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de seçim iletişim merkezinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Açılışa, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, Belediye Başkan Adayı Duran Cesur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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