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Seçim güvenliğini konuştular

MİLLET ittifakı ile seçime girecek olan CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti, Yozgat’ta sandıklarda güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla yapılması gerekenleri görüşmek üzere üçüncü kez bir araya geldi.

Seçim güvenliğini konuştular

MİLLET ittifakı ile seçime girecek olan CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti, Yozgat’ta sandıklarda güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla yapılması gerekenleri görüşmek üzere üçüncü kez bir araya geldi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Seçim güvenliğini konuştular

İYİ Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatında gerçekleştirilen toplantı sonrasında İl Başkanı Metin Özışık, ‘’24 Haziran'da tüm sandıklara sahip çıkacağız. Bu konuda Millet İttifakı olarak 3’ncü toplantımızı yaptık’ açıklamasında bulundu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da, ‘İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığındaki toplantıya ev sahibi parti teşkilatı yöneticileri ile CHP ve Saadet Parti olarak İl Başkanları olarak iştirak etti. Gündemin ana maddesini sandıkların güvenliğine yönelik gerçekleştirilecek koordine oluşturdu. Halkımızın oylarını güven içerisinde kullanmalarını sağlamak üzere CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Bunun yanında sadece secimde değil seçim sonrası güvenliklerde konu olarak ele alındı’’ dedi.

Son Güncelleme: 21.05.2018 11:00
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