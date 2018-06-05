Seçim çalışmalarına devam

Adaylar, ilçe merkeziyle birlikte Çaydoğan, Tahiroğlu, Kuzayca, Başköy, Hamzalı, Alibar, Sarıkent, Temlik, Dedeli, Kaykılı Köylerini gezerek, çiftçilerin dertlerini dinledi. İYİ Parti’nin çiftçilere ilişkin seçim beyannamesinin tanıtımı da yapıldı. İYİ Parti iktidarında çiftçiye mazotun yüzde 50 indirimli verileceği belirtilip, kredi faizlerini silinip, Ziraat Bankası’nın uzun vade kredi tahsis edip, ödeme kolaylığı getirileceğinin altı çizildi.
05 Haziran 2018 Salı 07:00
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