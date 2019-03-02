Seçim bürosu açtılar

Milletvekillerinden sonra İYİ Parti Şefaatli Belediye Başkan Adayı Mustafa Yücesoy, seçmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Yozgat milletvekili Ali Keven, Yerköy İl Genel Meclis Üyesi CHP adayı Burhan Altındaş, İlçe Başkanı Erdem Koyunbaşoglu ve bazı partililerle birlikte seçim ziyaretlerinde bulundu, İYİ Parti adayı Ferhat Yılmaz ile seçim bürosunda bir araya gelip, başarı diledi.