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Seçim bürosu açtılar

ŞEFAATLİ İYİ Parti teşkilatı, Seçim Bürosu’nun açılışına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Bal, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı.

Seçim bürosu açtılar

ŞEFAATLİ İYİ Parti teşkilatı, Seçim Bürosu’nun açılışına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Bal, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Seçim bürosu açtılar

Milletvekillerinden sonra İYİ Parti Şefaatli Belediye Başkan Adayı Mustafa Yücesoy, seçmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Yozgat milletvekili Ali Keven, Yerköy İl Genel Meclis Üyesi CHP adayı Burhan Altındaş, İlçe Başkanı Erdem Koyunbaşoglu ve bazı partililerle birlikte seçim ziyaretlerinde bulundu, İYİ Parti adayı Ferhat Yılmaz ile seçim bürosunda bir araya gelip, başarı diledi. 

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