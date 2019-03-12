Seçim Bürosu açıldı

Milletvekili Ali Keven, ‘’Yozgat’ın değişime ihtiyacı var. Bu değişimi 31 Mart yerel seçimlerinde yaparak, Yozgat vermiş olduğu desteğin karşılığını alamamanın tepkisini ortaya koyacaktır’’ dedi. Keven, Çandır’da ki coşkulu kalabalığa teşekkür ederek, Belediye Başkan Adayı Tayyar Erdoğan’ın her eve her işyerine girerek şimdiden sıkılmadık el bırakmadığını, Çandır’da şimdiden bir bahar havasının başladığını vurguladı. Çandır’da ki programın ardından halkla vedalaştıktan sonra Sarıkaya’ya geçen Milletvekili Keven ve il yönetimi burada CHP Sarıkaya İlçe Başkanlığı’nı ve İYİ Parti Seçim Bürosu’nu ziyaret etti.