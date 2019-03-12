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Seçim Bürosu açıldı

ÇANDIR CHP Belediye Başkan adayı Tayyar Eroğlu’nun Seçim Bürosu törenle açıldı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte seçim bürosunun açılışında hazır bulundu.

Seçim Bürosu açıldı

ÇANDIR CHP Belediye Başkan adayı Tayyar Eroğlu’nun Seçim Bürosu törenle açıldı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte seçim bürosunun açılışında hazır bulundu.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Seçim Bürosu açıldı

Milletvekili Ali Keven, ‘’Yozgat’ın değişime ihtiyacı var. Bu değişimi 31 Mart yerel seçimlerinde yaparak, Yozgat vermiş olduğu desteğin karşılığını alamamanın tepkisini ortaya koyacaktır’’ dedi. Keven, Çandır’da ki coşkulu kalabalığa teşekkür ederek, Belediye Başkan Adayı Tayyar Erdoğan’ın her eve her işyerine girerek şimdiden sıkılmadık el bırakmadığını, Çandır’da şimdiden bir bahar havasının başladığını vurguladı. Çandır’da ki programın ardından halkla vedalaştıktan sonra Sarıkaya’ya geçen Milletvekili Keven ve il yönetimi burada CHP Sarıkaya İlçe Başkanlığı’nı ve İYİ Parti Seçim Bürosu’nu ziyaret etti.

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