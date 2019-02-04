Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102937
ALTIN
220.394
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8286
EURO
5.9804

Seçim Bürosu açıldı

CHP Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi’nde seçim bürosunu açtı.

Seçim Bürosu açıldı

CHP Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi’nde seçim bürosunu açtı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
17 Okunma
Seçim Bürosu açıldı

Açılışa Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar da katıldı. Keven, Ankara'da faaliyet gösteren Yozgatlı federasyonlarını da ziyaret etti. Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu’nun Altındağ Sitelerde bulunan genel merkezini ziyaret eden Keven, Federasyon Başkanı İbrahim Çetin ve bağlı dernek başkanlarıyla görüşerek görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun Mamak'ta bulunan genel merkezini ziyaret ederek Federasyon Başkanı Ahmet Koç ve yönetimi ile istişarelerde bulundu. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nun da kurucu genel başkanlığı görevini yürüten Ahmet Koç’a hayırlı olsun temennilerinde bulunan Milletvekili Keven, “Ankara'da yaşayan her Yozgatlının hem siyaset alanında hem de kültür, eğitim ve iş alanında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Bunun için destek anlamında üzerime düşen her göreve hazırım. Yozgat keşke bu kadar göç vermese de siyasiler başkentte ikinci il topluluğu olduğumuzu söyleyemeseydi ancak yaşadığımız bir göç gerçeği var. Bunu tersine çevirmek için endüstriyel tarım sanayisini, termal turizmi ve eğitimi Yozgat'ta güçlendirmemiz şart. Bu çalışmalarda gerek Meclis içinde gerekse Meclis dışında her desteği sunmak benim için bir hemşerilik borcu. Meclis'te daima bir odanız, açık bir kapınız var” dedi.
Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun Sincan'da bulunan genel merkezini de ziyaret eden Keven, Federasyon Başkanı Mesut Kaya ve dernek başkanlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı ve ikram ettikleri arabaşı için teşekkür ederek faaliyetlerinde başarılar diledi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozdağ da sahaya indi
Bozdağ da sahaya indi
Bozdağ da sahaya indi
Bozdağ da sahaya indi
OSB’de son durum
OSB’de son durum
Ayık, çalışmalarını sürdürüyor
Ayık, çalışmalarını sürdürüyor
Yozgat’tan yoğun katılım
Yozgat’tan yoğun katılım
Ev ev geziyor
Ev ev geziyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim