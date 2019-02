Seçim Bürosu açıldı

Açılışa Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar da katıldı. Keven, Ankara'da faaliyet gösteren Yozgatlı federasyonlarını da ziyaret etti. Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu’nun Altındağ Sitelerde bulunan genel merkezini ziyaret eden Keven, Federasyon Başkanı İbrahim Çetin ve bağlı dernek başkanlarıyla görüşerek görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun Mamak'ta bulunan genel merkezini ziyaret ederek Federasyon Başkanı Ahmet Koç ve yönetimi ile istişarelerde bulundu. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nun da kurucu genel başkanlığı görevini yürüten Ahmet Koç’a hayırlı olsun temennilerinde bulunan Milletvekili Keven, “Ankara'da yaşayan her Yozgatlının hem siyaset alanında hem de kültür, eğitim ve iş alanında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Bunun için destek anlamında üzerime düşen her göreve hazırım. Yozgat keşke bu kadar göç vermese de siyasiler başkentte ikinci il topluluğu olduğumuzu söyleyemeseydi ancak yaşadığımız bir göç gerçeği var. Bunu tersine çevirmek için endüstriyel tarım sanayisini, termal turizmi ve eğitimi Yozgat'ta güçlendirmemiz şart. Bu çalışmalarda gerek Meclis içinde gerekse Meclis dışında her desteği sunmak benim için bir hemşerilik borcu. Meclis'te daima bir odanız, açık bir kapınız var” dedi.

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun Sincan'da bulunan genel merkezini de ziyaret eden Keven, Federasyon Başkanı Mesut Kaya ve dernek başkanlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı ve ikram ettikleri arabaşı için teşekkür ederek faaliyetlerinde başarılar diledi.