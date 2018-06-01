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Seçim Bürosu açıldı

SORGUN ilçesinde AK Parti teşkilatı seçim bürosunu açtı. Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Sorgun İlçesi Seçim İrtibat Bürosunun açılışına katıldı, vatandaşlara seslendi.

Seçim Bürosu açıldı

SORGUN ilçesinde AK Parti teşkilatı seçim bürosunu açtı. Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Sorgun İlçesi Seçim İrtibat Bürosunun açılışına katıldı, vatandaşlara seslendi.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Seçim Bürosu açıldı

Bozdağ, ‘Milletin sağlığına yapılan yatırıma israf denebilir mi?’ diye sordu, ‘Ama bu dar kafalılar buna israf diyorlar. Esas israf sizsiniz ki bu milletin içinde siyaset yapıyorsunuz. Esas siz israfsınız" diye yanıt verdi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Bozdağ, ekonomik olarak Türkiye'ye baskı uygulanmaya çalışıldığını belirtti. Bozdağ, Yozgat Hava Limanın temelinin pazar günü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla atılacağını ifade ederek, 2021 yılında Yozgat havadan da dünyaya bağlanacağını kaydetti. Köylerde çöpleri toplamaya başladıklarını da hatırlatan Bozdağ, "Şehirdeki gibi çöp topluyoruz. Ben köydeki kardeşlerimize soruyorum, bizden önce böyle bir şey olabilir miydi? Şehirde ne varsa köyde de aynısı oldu" diye konuştu.

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