Seçim Bürosu açıldı

Bozdağ, ‘Milletin sağlığına yapılan yatırıma israf denebilir mi?’ diye sordu, ‘Ama bu dar kafalılar buna israf diyorlar. Esas israf sizsiniz ki bu milletin içinde siyaset yapıyorsunuz. Esas siz israfsınız" diye yanıt verdi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Bozdağ, ekonomik olarak Türkiye'ye baskı uygulanmaya çalışıldığını belirtti. Bozdağ, Yozgat Hava Limanın temelinin pazar günü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla atılacağını ifade ederek, 2021 yılında Yozgat havadan da dünyaya bağlanacağını kaydetti. Köylerde çöpleri toplamaya başladıklarını da hatırlatan Bozdağ, "Şehirdeki gibi çöp topluyoruz. Ben köydeki kardeşlerimize soruyorum, bizden önce böyle bir şey olabilir miydi? Şehirde ne varsa köyde de aynısı oldu" diye konuştu.