SEÇİM BİRAZ DA STRATEJİDİR

Son yıllarda pek kuralı, ilkeleri falan da kalmadı bu yarışın.

Adaylar rakipleri için her türden konuşmayı yapar, söyler ve iddia eder oldu.

Sosyal medyanın kirli sokaklarında her taraf dijital iftira ve yalan kupürleri ile dolup taşar oldu.

Bu işin çirkin yüzü ve çirkin tarafı beyler.

Bir de işin strateji boyutu var ki, halen bu boyutu etkili ve mantıklı kullanan siyasiler ve siyasi partiler de var.

Mesela bunlardan bir tanesi, Yozgat’ta AK Parti’dir.

Dikkatinizi çekiyor mu, mesela AK Parti yaklaşık bir haftadır Yozgat’ta ne yapıyor?

Seçim karargahları açılışı gerçekleştiriyor.

İstese hepsini bir günde açamaz mı?

Açar ve zaten açık…

Ama ne yapıyor, 13 ilçenin her gün birisinde düzenlenen tören ile açılış gerçekleştiriyor.

Bu açılışa Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, milletvekili adayları ve parti yöneticileri tam kadro katılım gösteriyor.

Günler öncesinden bu isimlerin katılacağı anons ediliyor ve halk davet ediliyor.

Neticede her gün bir açılış yapan AK Parti, gündemde yer almaya devam ediyor, açılışlarda konuşan adaylara basın yer veriyor.

Gittikleri her yerde böylece seçmeni de tek bir noktada toplama ve tek bir noktadan hepsine hitap etme imkanı buluyorlar.

Seçim kazanma işi biraz da strateji ve propaganda işidir.

Doğru, dürüst, ilkeli ve ahlaklı yapılırsa tabi ki daha iyi olur.

AFİŞ TAKINTISI

Yozgat’ta Cumhuriyet Alanı’nın hemen yanına iki tane afiş sallandırdılar.

Her seçim döneminde bu bölgeler afiş asma noktalarıdır zaten.

Aslında Cumhuriyet Alanı’nın yanı, önü, arkası, içi, sağı ve solu da seçim arabaları ve tırlarıyla doldurulmuştu.

Tüm partiler bir anda burayı mesken tutunca, Yozgatlı vatandaşlar iftar sonrası, nefes aldığı alanda, bu araçlardan dolayı bunaldı, daraldı.

Neyse, Yozgat Belediyesi devreye girdi de tüm partilerin araçlarını Cumhuriyet Alanı’ndan kaldırdı.

Biz afişlere dönelim.

Yan yana sallanan afişlerden bir tanesinde MHP’nin adayları yer alıyor ve Cumhur İttifakı’na vurgu yapan slogan bulunuyor.

Öbür yandaki afişte ise AK Parti adayları yer alıyor ve onların afişinde ittifak vurgusu yer almıyor.

Bunun yerine hizmet vurgusu yapılıyor ve yine yapılacak işleri AK Parti’nin yapabileceği dile getiriliyor.

Ayrıca güçlü Cumhurbaşkanlığı için, güçlü meclise de dikkat çekiliyor.

Bazı MHP sempatizanı seçmenler, AK Parti’nin bu afişine içerlemiş ve takıntı yapmış.

İttifak vurgusu yapmadığından şikayet etmiş.

İyi de ittifak sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yapılmadı mı?

Öbür tarafta iki parti de kendi adaylarıyla, kendi propaganda ve kendi vaatleriyle seçimlere katılmayacak mıydı?

Böyle karar alınmadı mı?

Biz öyle hatırlıyoruz vallahi.

Dolayısıyla afiş takıntısını yersiz buluyorum azizim.

Sen bu seçimlerde aday çıkarmadın, farklı bir partinin adayını destekleme kararı aldın.

Olay bu kadar yalın, açık ve basit…

Tıpkı geçmişte iki partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nu desteklediğin gibi.

Afiş takıntısına gerek yok bence…



FANATİK GURBETÇİLERİN OYLARI

Gümrük ve havalimanlarında oy verme işlemi dün itibariyle başladı.

Tabi aralarında fanatik olan gurbetçiler ise verdikleri oyların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Gurbetçilerin de Türkiye’deki seçimlerde oy vermesini doğru ve olumlu bulanlardanım.

Farklı ülkelerde ekmek parası kazanırken, kendi ülkelerindeki yöneticileri seçmeleri, kendi ülkelerindeki siyaseti takip etmeleri önemlidir.

Buraları unutmamalılar, buradaki siyasi durumu, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve şartları her daim takip etmeleri onlar için de bizim için de iyidir.

Dün başlayan oylama neticesinde, benim gördüğüm oy pusulalarında AK Parti ve İYİ Parti’nin tercih edildiğini gördüm.

Bu bir kriteri falan değildir, sakın yanlış anlaşılmasın.

Gurbetçilerin oyları üzerinden algı ve propaganda yapmak isteyenler, dün gün boyu gurbetçilerin oy pusulalarını elden ele paylaşıp durdu.

Burada da AK Parti ve İYİ Parti’ye basılı oy pusulalarını görmüş olduk.

Bakalım AK Parti ve İYİ Parti’ye gurbetçilerden ne kadar oy çıkacak.

Haydi selametle…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Yozgat’ta kısa süre mola veren siyasi parti genel başkanını.

*Yozgat’ta seçim sürecinde sessiz kalan Alperenleri.

*Temposunu hiç düşürmeyen milletvekili adayını.