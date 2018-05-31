Seçileceğimize inanıyoruz

MHP Milletvekili Adayı Yusuf Mertoğlu Yozgatlı vatandaşların ülkücü adaylara şans vereceğine inandıklarını bildirdi. Seçim çalışmalarını sürdüren Yusuf Mertoğlu, MHP’ye Yozgat’ın her köyü, belde ve ilçesinde yoğun ilgi ve teveccüh olduğunu belirtti. Devlet ve milletin selameti için, MHP’nin yüreğini ortaya koyduğunu hatırlatan Mertoğlu “MHP’nin bu yürekliliği ve fedakarlığı da millet tarafından takdir ediliyor. Yozgat’ın birikmiş sorun ve sıkıntılarını çözümü için bizlere inanıyor ve güveniyorlar. Biz Yozgat’ın birikmiş problemlerini çözmek adına yola çıktık” şeklinde konuştu.

Yusuf Mertoğlu, birilerinin matematiksel hesaplar yaparak şimdiden sonuç tayin etmeye çalıştığını da eleştirerek “Matematiksel hesabı bıraksınlar, kim bu ile faydalı olur, hizmet getirir onu söylesinler, onu konuşsunlar” ifadelerini kullandı.

Haber: Mustafa TEKER

