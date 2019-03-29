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Savaşa değil, seçime gidiyoruz

SARIKAYA MHP Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel, seçmenlere ‘savaşa değil, seçimlere gidiyoruz’ diye seslendi.

Savaşa değil, seçime gidiyoruz

SARIKAYA MHP Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel, seçmenlere ‘savaşa değil, seçimlere gidiyoruz’ diye seslendi.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
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Savaşa değil, seçime gidiyoruz

Açıkel, 31 Mart Pazar günü yerel yönetim seçimlerinin yapılacağını, 5 yıl süre ile yerel yönetimde görev alacak aday için oy kullanılacağını hatırlattı. Açıkel, ‘’Savaşa gitmiyoruz, bir savaş içerisinde değiliz. Milletvekili seçmiyoruz, Cumhurbaşkanı seçmiyoruz, Bakan seçmiyoruz, bir parti seçimi içinde değiliz, belediye başkanı seçeceğiz. Yarın seçim bitecek. 1 Nisan'dan itibaren çarşıda pazarda, düğünde, cenazede yan yana gelip, yüz yüze bakacağız. Bakacağımız yüze, kötü söz söylemeyelim" uyarısında bulundu. 

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